Il camion carico di gpl non ce la fa a percorrere la salita: intervento dei vigili del fuoco (Di giovedì 10 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 10 ottobre 2024 – intervento dei vigili del fuoco nei pressi di Cerbaia nella tarda mattinata di giovedì 10 ottobre. Un camion carico di gpl è stato infatti trainato perché non riusciva a percorrere la salita sulla strada provinciale 12, tra Cerbaia e Talente. La pesantezza del mezzo e la strada bagnata per la pioggia non permettevano al camion il grip perfetto. Il mezzo ha più volte slittato. Vista la delicatezza della situazione a causa del carico che portava, sono stati chiamati i vigili del fuoco. Che con un mezzo specifico hanno trainato il tir fino alla cima della salita. In una strada che peraltro è vietata ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Le operazioni si sono svolte con regolarità e il camion ha potuto proseguire la sua corsa. Sono rimasti sull’asfalto il segni delle gomme mentre il mezzo cercava di salire. Disagi per il traffico. Lanazione.it - Il camion carico di gpl non ce la fa a percorrere la salita: intervento dei vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 10 ottobre 2024 –deidelnei pressi di Cerbaia nella tarda mattinata di giovedì 10 ottobre. Undi gpl è stato infatti trainato perché non riusciva alasulla strada provinciale 12, tra Cerbaia e Talente. La pesantezza del mezzo e la strada bagnata per la pioggia non permettevano alil grip perfetto. Il mezzo ha più volte slittato. Vista la delicatezza della situazione a causa delche portava, sono stati chiamati idel. Che con un mezzo specifico hanno trainato il tir fino alla cima della. In una strada che peraltro è vietata ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Le operazioni si sono svolte con regolarità e ilha potuto proseguire la sua corsa. Sono rimasti sull’asfalto il segni delle gomme mentre il mezzo cercava di salire. Disagi per il traffico.

