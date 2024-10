Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Clemente svela se avrebbe accettato di rimanere nella Casa nonostante la gravidanza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ex gieffina, dopo aver abbandonato ilin seguito alla scoperta, proprio, di essere in attesa del suo primo figlio, ha fatto ritorno alla sua quotidianità. (Clicca QUI per leggere nei dettagli il suo racconto). Riprendendo in mano i social, ha risposto a qualche curiosità dei suoi followers a proposito della sua esperienza nel programma e della suain corso. In risposta ad un utente che le chiedeva quale sarebbe stata la sua scelta nel caso in cui gli autori del programma le avessero consentito di proseguire il gioco, la ragazza ha risposto: Se mi avessero concesso di, non sarei comunque rimasta. Laè un momento particolare anche per il papà, quindi è giusto trascorrere questi mesi anche insieme a lui, vivere questo percorso insieme credo che sia importantissimo e fondamentale.