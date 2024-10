Grana Padano ritirato dal mercato: rischio presenza corpi metallici (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta alimentare per un lotto di Grana Padano Dop grattugiato a marchio Consilia, venduto dalla catena Selex, a causa della possibile presenza di corpi estranei metallici. Il prodotto, confezionato in buste da 100 grammi, appartiene al lotto numero 24256 Y, con data di scadenza 11 dicembre 2024. È stato prodotto presso la Latteria Sociale Mantova, una società agricola cooperativa situata a Marmirolo, in provincia di Mantova. L’avviso precauzionale invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione. Altri richiami alimentari recenti Questa non è l’unica segnalazione di rischio alimentare nelle ultime settimane. Thesocialpost.it - Grana Padano ritirato dal mercato: rischio presenza corpi metallici Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta alimentare per un lotto diDop grattugiato a marchio Consilia, venduto dalla catena Selex, a causa della possibilediestranei. Il prodotto, confezionato in buste da 100 grammi, appartiene al lotto numero 24256 Y, con data di scadenza 11 dicembre 2024. È stato prodotto presso la Latteria Sociale Mantova, una società agricola cooperativa situata a Marmirolo, in provincia di Mantova. L’avviso precauzionale invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione. Altri richiami alimentari recenti Questa non è l’unica segnalazione dialimentare nelle ultime settimane.

