Movieplayer.it - Gli Anelli del Potere avrà una terza stagione? Risponde il boss degli Amazon Studios

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembra che il rinnovo per unaarriverà quasi sicuramente e che lo streamer intende portare a termine la narrazione della serie La secondade Glidelsi è conclusa la scorsa settimana con l'arrivo in streaming dell'ottavo episodio, tuttavia Prime Video non ha ancora annunciato il rinnovo per unamandata di episodi. Se ricorderete, il rinnovo per la secondaera arrivato ancora prima del debutto della prima in streaming, quando l'entusiasmo dei fan per l'arrivo della serie tratta da J.R.R. Tolkien era alle stelle. Appare evidente, quindi, che lo streamer voglia prima esaminare gli ascolti dell'ultimaprima di procedere con la conferma, che quasi certamente arriverà. Nel corso di una nuova intervista concessa a Variety,