Game-experience.it - GIGABYTE, le schede madri Z890 svelano l’intelligenza artificiale e prestazioni di primo livello

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Technology, uno dei principali produttori globali digrafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il lancio delle. Questedi nuova generazione ridefiniranno gli standard in termini di, integrazione dele esperienza utente per appassionati e professionisti. Grazie alall’avanguardia, questespingono i limiti di ciò che è possibile nel mondo del computing.di memoria senza limiti La lineadiintegra la tecnologia D5 Bionic Corsa per ottenere nuovi picchi straordinari didi memoria, raggiungendo DDR5 XMP 9500 e oltre. Un vero prodigio della tecnologia di overclocking AI per la memoria DDR5, D5 Bionic Corsa si distingue per quattro tecnologie chiave che coinvolgono software, hardware e firmware.