Festival Il Magnifico 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giunto alla III Edizione dopo la consacrazione avvenuta con il successo della passata edizione, che ha visto una settimana di eventi sold out e un cast di ospiti di livello nazionale e internazionale, il Direttore Artistico Leonardo Margarito - classe 2002 - insieme al suo Team under 35, con il Firenzetoday.it - Festival Il Magnifico 2024 Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giunto alla III Edizione dopo la consacrazione avvenuta con il successo della passata edizione, che ha visto una settimana di eventi sold out e un cast di ospiti di livello nazionale e internazionale, il Direttore Artistico Leonardo Margarito - classe 2002 - insieme al suo Team under 35, con il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La città di Pisa nella rete. Ecco l’Internet festival. L’Intelligenza Artificiale e la 14esima edizione - Tra gli ospiti Manlio Del Giudice, tra i primi 10 economisti nel mondo, Carmelo Fontana, responsabile delle policy legali di Google per l’Europa, e rappresentanti di vari enti e istituzioni come Luca Bolognini, Edoardo Raffiotta, Stefano Da Empoli e Massimo Chiriatti. In parallelo gli incontri di Regione Toscana e Consiglio regionale per approfondire progetti di pubblica utilità , come i punti ... (Lanazione.it)

Time Zones - XXXIX edizione del festival tra modern classical ed elettronica - Parte “Time Zones”, la storica rassegna dedicata ai suoni non convenzionali giunta quest’anno alla 39^ edizione. Sarà un’edizione di Time Zones quanto mai variegata e tematicamente policentrica questa del 2024. Navigando intorno ad alcuni punti fermi come le nuove idee di musica classica... (Baritoday.it)

Rom-E 2024 - grande successo della quarta edizione del festival sull'ecosostenibilità - ssa Daniela Biscarini, CEO Ewiva, e il Dott. Tutti quanti hanno concordato sul fatto che la strada verso la transizione energetica è ancora lunga, ma il grande salto in avanti viene dalla crescita della consapevolezza di ogni singola persona e di quanto sia fondamentale tenere comportamenti coerenti con un'educazione ambientale che tuteli sempre di più le città e il mondo in cui viviamo. (Iltempo.it)

Rom-E 2024 - il grande successo della quarta edizione del Festival su ecosostenibilitĂ e futuro - ssa Daniela Biscarini, CEO Ewiva, e il Dott. Â Rom-E ha trasformato la cittĂ eterna, con la sua bellezza e storicitĂ , nel palcoscenico ideale per esplorare il futuro, con focus particolare sull'ecosostenibilitĂ . Ai giochi di legno di IoGiocOvunque che hanno letteralmente bloccato Viale delle Magnolie attraendo le migliaia di visitatori che si sono intrattenuti con colorati giochi a testimoniare il ... (Liberoquotidiano.it)

Gaeta / Visioni Corte Film Festival : al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre - omaggio a Mastroianni - . L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella […] L'articolo Gaeta / Visioni Corte Film Festival: al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre, omaggio a Mastroianni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi ... (Temporeale.info)