Iltempo.it - "Evitato il peggior scenario possibile". Sospiro di sollievo sull'uragano Milton

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «Quello che sappiamo per certo è che abbiamoilper il quale ci eravamo preparati». È quanto ha detto, intervistata dalla Cnn, la direttrice della Fema, l'Ente federale per la gestione delle emergenze negli Usa, Deanne Criswell, aggiungendoche «l'essersi preparati al peggio ha resola risposta all'impatto avuto, il più significativo provocato dai tornado che si sono avuti in tutta la regione». Questo non significa, ha evidenziato, che la Florida non avrà bisogno di risorse, ma forse non avrà bisogno del «livello di risorse» che si era ipotizzato. Criswell ha inoltre notato una «diminuzione» di notizie false e disinformazione riguardo all', rispetto a quelle circolate per Helene.