Zonawrestling.net - Eric Bischoff afferma che un momento in particolare di WWE Bad Blood è stato “eseguito alla perfezione”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha condiviso le sue opinioni sul recente Premium Live Event WWE Baddurante l’episodio di “83 weeks” ed è sembrato esserne entusiasta. Inha sottolineato come l’apparizione di Goldberg sia stata un “fottuto colpo di genio” e nello stesso episodio di “83 Weeks” ha spiegato perché aver avuto l’Hall of Famer WWE coinvolto in un breve segmento con Gunther lo ecciti in vista di ciò che potrebbe accadere in futuro.e il segmento di WWE Badtra Gunther e Goldberg “Penso siauncosì perfettamenteda un punto di vista di storyline di wrestling” hato coraggiosamente. Secondo l’ex General Manager di Raw, nonostante potesse trattarsi di una scena unica, ha mostrato tutte le caratteristiche di un gran film.