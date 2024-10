Endless love stasera 10 ottobre su Canale 5: Deniz in pericolo? Nihan accusa Emir, ma la verità è un'altra (Di giovedì 10 ottobre 2024) stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 10 ottobre stasera giovedì 10 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di Endless love: Zeynep è disperata ma rifiuta l'aiuto di Emir e Hakan L'episodio si apre con un'atmosfera di grande preoccupazione: Vildan corre verso la clinica con Deniz, che ha la febbre. Allarmata, avverte immediatamente Nihan, che sospetta subito che Emir possa Movieplayer.it - Endless love stasera 10 ottobre su Canale 5: Deniz in pericolo? Nihan accusa Emir, ma la verità è un'altra Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 10giovedì 10in prima serata, su5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di, la serie turca incentrata su Kemal e, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di: Zeynep è disperata ma rifiuta l'aiuto die Hakan L'episodio si apre con un'atmosfera di grande preoccupazione: Vildan corre verso la clinica con, che ha la febbre. Allarmata, avverte immediatamente, che sospetta subito chepossa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Grande Fratello - ecco perché stasera 10 Ottobre non va in onda - In pausa il Grande Fratello stasera 10 Ottobre non va in onda la nuova puntata. Ecco cosa al suo posto!. (Mistermovie.it)

Stasera in tv giovedì 10 ottobre : Il miglio verde - […]. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 10 ottobre. Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 10 ottobre. Scopri in anticipo i titoli in programma. (2anews.it)

Fuori dal coro : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - mercoledì 9 ottobre 2024 - Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale: alcune Regioni non avrebbero mai speso i fondi stanziati per abbattere le liste d’attesa. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. (Tpi.it)