Ecco dove si trova il cuore segreto di Milano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi ama Milano, chi conosce la sua gente, sa che questa città ha sempre avuto un grande cuore. Anche se non si conosce cosa voglia esattamente rappresentare, quest'opera, "Batti-Mi", realizzata nel 2022 dal misterioso artista Neminem Zerum, piò essere letta come un simbolo della metropoli. La Milanotoday.it - Ecco dove si trova il cuore segreto di Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi ama, chi conosce la sua gente, sa che questa città ha sempre avuto un grande. Anche se non si conosce cosa voglia esattamente rappresentare, quest'opera, "Batti-Mi", realizzata nel 2022 dal misterioso artista Neminem Zerum, piò essere letta come un simbolo della metropoli. La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scultura di Jackowski vibra a Milano con “Il cuore del mare” - La scultura di Micha? Jackowski a Milano Nel catastrofico impatto con il muro di gomma della tarda modernità novecentesca, che ha seminato “distruzione” e sconfinamento in tutti i campi della creatività umana, che hanno dovuto darsi un nuovo status e un nuovo ruolo, più della pittura è stata la scultura a subire i colpi della […] The post La scultura di Jackowski vibra a Milano con “Il cuore del ... (Lidentita.it)

Libreria di Milano chiude dopo 7 anni - lo sfogo della titolare : “Città famelica - i costi sono troppo alti. Non voglio chiudere con la tristezza nel cuore” - Non ci resta che salutarci, in questi ultimi tre mesi di libreria, chiedendovi di aiutarci a ‘chiudere in bellezza’ e, magari, a scegliere il Covo per qualcuno dei vostri libri. Dall’altro, si nasconde tutta una rete di librerie sommerse nel limbo tra il farcela e il non farcela. “Sono passati ben sette anni in cui la libreria ha condiviso con i suoi lettori molte cose belle, alcune – poche – ... (Ilfattoquotidiano.it)

Fra Marcello e l’impegno di Opera San Francesco : “Troppa rabbia negli occhi ma Milano ha ancora un cuore buono” - Cosa chiedono? “Un pasto, una doccia. Ci sono i giovani, senza soldi, ma con una grande visione di futuro. Luci e ombre in città: cresce la solidarietà da una parte e il risentimento dall’altra? “Sì, vedo volontari in attesa ma ricevo anche mail illeggibili, con insulti, da “vicini di casa“ e su questo stiamo peggiorando molto. (Ilgiorno.it)