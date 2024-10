Difesa | inaccettabili tiri Idf a Unifil

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 16.16 "Ho contattato il ministro dellaisraeliano Gallant,per protestare e ricordargli in modo fermo che quanto sta avvenendo presso le basi italianee in generale verso il contingente, a partire dagli spari verso il quartier generale, è per me e per il governo italiano inaccettabile". Così il ministro dellaCrosetto. Il ministro ha anche convocato l'ambasciatore israeliano, al quale ha espresso "ferma protesta". In Libano "violato il diritto internazionale", ha aggiunto.