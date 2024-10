Cos’è Make a Rare Impact, l’iniziativa di Selena Gomez per la Giornata Mondiale della Salute Mentale? (Di giovedì 10 ottobre 2024) gggerMake a Rare Impact è un progetto sostenuto dal brand cosmetico di Selena Gomez, Rare Beauty e dalla catena Mondiale di profumerie Sephora, per celebRare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Oggi, 10 ottobre, infatti, il ricavato delle vendite di tutti i prodotti Rare Beauty, disponibili nei negozi Sephora di tutti i 27 mercati in cui opera, inclusi quelli extraeuropei, sarà devoluto al miglioramento dell’accesso ai servizi di Salute Mentale per i giovani. Selena Gomez ha spiegato: “Sono incredibilmente grata di poter continuare la partnership con Sephora per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Quando ho lanciato il Rare Impact Fund, il mio obiettivo era quello di ampliare l’accesso ai servizi di Salute Mentale per i giovani, una necessità che ho avvertito personalmente da ragazza. Cultweb.it - Cos’è Make a Rare Impact, l’iniziativa di Selena Gomez per la Giornata Mondiale della Salute Mentale? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) gggerè un progetto sostenuto dal brand cosmetico diBeauty e dalla catenadi profumerie Sephora, per celebla. Oggi, 10 ottobre, infatti, il ricavato delle vendite di tutti i prodottiBeauty, disponibili nei negozi Sephora di tutti i 27 mercati in cui opera, inclusi quelli extraeuropei, sarà devoluto al miglioramento dell’accesso ai servizi diper i giovani.ha spiegato: “Sono incredibilmente grata di poter continuare la partnership con Sephora per la. Quando ho lanciato ilFund, il mio obiettivo era quello di ampliare l’accesso ai servizi diper i giovani, una necessità che ho avvertito personalmente da ragazza.

