Consulta La Russa | dobbiamo accelerare e ripetere le votazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – Le convocazioni del Parlamento in seduta comune per eleggere un giudice costituzionale si ripeteranno a oltranza? “”, ha risposto ai cronisti il presidente del Senato, Ignazio La, parlando a palazzo Madama a margine della presentazione di un libro sull’Inter. “C’è una cosa – ha aggiunto – che ho trovato strana. Il presidente della Repubblica ci ha segnalato che bisognava andare a votare, poi qualcuno non è andato a votare. Capisco le ragioni, capisco tutto. Però questo mi induce a ritenere che insieme a Fontana (il, presidente della Camera, ndr)le. Insomma, la tesi di aspettare che se ne liberino tre, io non la trovo giusta”, ha concluso La, facendo riferimento al fatto che altri tre giudici costituzionali di nomina parlamentare hanno il mandato in scadenza a dicembre.