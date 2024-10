Concorso scuola 2020, tanti errori nei quesiti: azione legale contro il Ministero per chiedere l’annullamento delle domande e tutelare i diritti dei candidati (Di giovedì 10 ottobre 2024) A oltre un anno dalle dichiarazioni della sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che prometteva la rettifica dei quesiti errati del Concorso ordinario per la scuola secondaria del 2020, un pool di avvocati lancia un'azione legale contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo Concorso scuola 2020, tanti errori nei quesiti: azione legale contro il Ministero per chiedere l’annullamento delle domande e tutelare i diritti dei candidati . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A oltre un anno dalle dichiarazioni della sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che prometteva la rettifica deierrati delordinario per lasecondaria del, un pool di avvocati lancia un'ildell'Istruzione e del Merito. L'articoloneiilperdei

