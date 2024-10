Concorso docenti PNRR2: superamento prova scritta con limite numerico. Rischia di lasciar fuori candidati con punteggi alti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Concorso docenti PNRR 2: il bando è atteso entro il 31 dicembre 2024, a conclusione della fase straordinaria del reclutamento. I posti a disposizione dovrebbero essere circa 19.000, ma non c'è ancora la suddivisione per classe di Concorso e regione. L'articolo Concorso docenti PNRR2: superamento prova scritta con limite numerico. Rischia di lasciar fuori candidati con punteggi alti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)PNRR 2: il bando è atteso entro il 31 dicembre 2024, a conclusione della fase straordinaria del reclutamento. I posti a disposizione dovrebbero essere circa 19.000, ma non c'è ancora la suddivisione per classe die regione. L'articolocondicon

