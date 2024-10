Con l'auto carica di utensili da lavoro, due denunce (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Norcia, hanno individuato e denunciato in stato di libertà due uomini per ricettazione in concorso. Durante la notte, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato anche alla Perugiatoday.it - Con l'auto carica di utensili da lavoro, due denunce Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Norcia, hanno individuato e denunciato in stato di libertà due uomini per ricettazione in concorso. Durante la notte, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio finalizzato anche alla

