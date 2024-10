Con il lancio di Valia Fashion, Lectra proietta i brand e i produttori del fashion in una nuova era tecnologica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa piattaforma digitale rivoluzionaria accelera la transizione verso l'Industria 4.0 trasformando la produzione nel settore fashion e rendendola più sostenibile MILANO, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/



Lectra supporta la trasformazione digitale e la transizione verso l'Industria 4.0 nei settori del fashion, automotive e arredamento. Il Gruppo ha annunciato il lancio di Valia fashion, la sua nuova piattaforma digitale progettata per il settore moda. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale con le competenze uniche di Lectra.. Valia fashion connette, automatizza e rende più fluida ciascuna fase della produzione di abbigliamento, dall'elaborazione degli ordini fino al taglio dei tessuti, ottimizzando al contempo l'uso dei materiali. Liberoquotidiano.it - Con il lancio di Valia Fashion, Lectra proietta i brand e i produttori del fashion in una nuova era tecnologica Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa piattaforma digitale rivoluzionaria accelera la transizione verso l'Industria 4.0 trasformando la produzione nel settoree rendendola più sostenibile MILANO, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/supporta la trasformazione digitale e la transizione verso l'Industria 4.0 nei settori del, automotive e arredamento. Il Gruppo ha annunciato ildi, la suapiattaforma digitale progettata per il settore moda. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale con le competenze uniche di..connette, automatizza e rende più fluida ciascuna fase della produzione di abbigliamento, dall'elaborazione degli ordini fino al taglio dei tessuti, ottimizzando al contempo l'uso dei materiali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FSC Forest Week Campaign Calls for Collective Global Action on Climate and Biodiversity Crises Ahead of COP16 and COP29. - International has successfully concluded its third annual FSC Forest Week, spotlighting the crucial role of responsible forest management in addressing urgent environmental challenges. With the world ... (lelezard.com)

H2O.ai and Singtel Digital InfraCo's RE:AI Forge Partnership to Deliver Generative AI-as-a-Service - H2O.ai, the leader in open-source Generative AI and the most accurate Predictive AI platform, today announced a strategic partnership with Singtel's Digital InfraCo to bring Generative AI-as-a-Service ... (lelezard.com)

With the launch of Valia Fashion, Lectra propels fashion brands and manufacturers into a new technological era - Lectra supports the digital transformation and the transition towards Industry 4.0 of fashion, automotive and furniture companies. (finance.yahoo.com)