Come sta andando l’Europa senza il gas russo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La locomotiva tedesca si è fermata. Per il secondo anno consecutivo l’economia è in recessione,ha confermato il governo del cancelliere Olaf Scholz correggendo al ribasso le stime per il 2024. L’esecutivo stima che quest’anno il Pil si contrarrà dello 0,2 per cento rispetto all’espansione dello 0,3 prevista in precedenza, mentre per il 2025, prevede una crescita dell’1,1 per cento contro l’1 precedente. Ancora un segno meno dunque, dopo la batosta dovuta al Covid (-4 per cento) e i recuperi del 2021 e 2022 che avevano riportato l’economia ai livelli pre-Covid. La responsabilità è del governo attuale e di quelli precedenti ma anche della congiuntura internazionale. L’invasione russa dell’Ucraina ha colpito la Germania più degli altri Paesi europei che comunque non sorridono. A frenare Berlino, e altre capitali europee, è stata prima di tutto la mancanza di gas a buon mercato.