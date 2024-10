Charli XCX 5 +1 curiosità sulla versione remix dell’album ‘Brat’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Se in meno di una stagione si è meritato un posto tra i neologismi Treccani 2024, qualcosa dovrà pur dire. Perché quel verde acido che, in men che non si dica, è diventato una tendenza globale con l’uscita diha superato i confini dell’artwork di una copertina. Iconico e riconoscibilissimo, brat riassume una costellazione di aggettivi che cesellano un’attitudine personale, una moda, uno stile in cui riconoscersi o meno. Insomma, o si è brat o non lo si è. Ma cosa significa? Ormai nel linguaggio comune – almeno per i giovanissimi, noi ci affidiamo a alla Treccani – brat è “un modo di porsi ribelle e anticonvenzionale” che non nasconde, però, le proprie fragilità. Da un album, dunque, e da un certo approccio musicale a un’espressione che di fatto è sinonimo di libertà espressiva, di self-empowerment.