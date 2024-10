Caro mutui per le imprese, al via le domande per avere le agevolazioni: la Regione mette sul piatto 45 milioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà pubblicato domani, venerdì 11 ottobre, sul sito web di Irfis FinSicilia, l’avviso che regolamenta la richiesta di agevolazioni contro il Caro mutui per le imprese. L'avvio dell'iter arriva dopo la firma da parte dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino del decreto con cui si Palermotoday.it - Caro mutui per le imprese, al via le domande per avere le agevolazioni: la Regione mette sul piatto 45 milioni Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarà pubblicato domani, venerdì 11 ottobre, sul sito web di Irfis FinSicilia, l’avviso che regolamenta la richiesta dicontro ilper le. L'avvio dell'iter arriva dopo la firma da parte dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino del decreto con cui si

