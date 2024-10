Camion si ribalta, traffico in tilt (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Gabriele Gallo Un incidente dalla dinamica particolare che fortunatamente non ha causato danni alle persone, pur con gravi ripercussioni sulla circolazione, è avvenuto ieri mattina sulla Statale 63 all’altezza del chilometro 90+701 nei pressi della Bettola. Poco prima di mezzogiorno un tir che da Reggio viaggiava in direzione di Casina e che trasportava balle di fieno, per cause tuttora al vaglio dei Carabinieri vedeva ribaltarsi il rimorchio che andava ad abbattersi sul vicino guard-rail. Per buona sorte, nonostante l’orario abitualmente di buon traffico, nessun mezzo al momento dell’incidente proveniva dalla direzione opposta. Si è quindi evitato un sinistro dalle conseguenze ben più serie. L’autista dell’autoarticolato di proprietà di un’azienda cittadina, un cinquantenne di Reggio, è rimasto illeso. Ilrestodelcarlino.it - Camion si ribalta, traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Gabriele Gallo Un incidente dalla dinamica particolare che fortunatamente non ha causato danni alle persone, pur con gravi ripercussioni sulla circolazione, è avvenuto ieri mattina sulla Statale 63 all’altezza del chilometro 90+701 nei pressi della Bettola. Poco prima di mezzogiorno un tir che da Reggio viaggiava in direzione di Casina e che trasportava balle di fieno, per cause tuttora al vaglio dei Carabinieri vedevarsi il rimorchio che andava ad abbattersi sul vicino guard-rail. Per buona sorte, nonostante l’orario abitualmente di buon, nessun mezzo al momento dell’incidente proveniva dalla direzione opposta. Si è quindi evitato un sinistro dalle conseguenze ben più serie. L’autista dell’autoarticolato di proprietà di un’azienda cittadina, un cinquantenne di Reggio, è rimasto illeso.

