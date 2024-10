Cachet e recite per Enzo Paolo e Carmen? Parlano due volti della tv (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una delle coppie più inossidabili della tv sembra stia scricchiolando, Enzo Paolo Turchi da giorni al Grande Fratello continua a far intendere che lui e Carmen Russo siano in crisi. Il coreografo ha anche ammesso di aver paura che la moglie si sia stancata di lui e che sia prossima a dire “basta”. Anche per queste ragioni Turchi voleva ritirarsi dal reality, ma Carmen è entrata nella casa per fargli cambiare idea. Secondo due volti della tv questo ingresso avrebbe a che fare anche con possibili penali e con il Cachet di Enzo Paolo. recite e questione di Cachet Per Enzo Paolo e Carmen? Caterina Collovati a Pomeriggio 5 ha dichiarato che per lei Carmen ed Enzo Paolo starebbero facendo delle sceneggiate funzionali al programma. Di un’opinione simile è anche Davide Maggio: “Caterina Collovati ha dichiarato che per lei è una recita. Biccy.it - Cachet e recite per Enzo Paolo e Carmen? Parlano due volti della tv Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una delle coppie più inossidabilitv sembra stia scricchiolando,Turchi da giorni al Grande Fratello continua a far intendere che lui eRusso siano in crisi. Il coreografo ha anche ammesso di aver paura che la moglie si sia stancata di lui e che sia prossima a dire “basta”. Anche per queste ragioni Turchi voleva ritirarsi dal reality, maè entrata nella casa per fargli cambiare idea. Secondo duetv questo ingresso avrebbe a che fare anche con possibili penali e con ildie questione diPer? Caterina Collovati a Pomeriggio 5 ha dichiarato che per leiedstarebbero facendo delle sceneggiate funzionali al programma. Di un’opinione simile è anche Davide Maggio: “Caterina Collovati ha dichiarato che per lei è una recita.

