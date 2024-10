Bari: Intesa Sp, vicenda emersa con attività controllo, subito informate autorità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Il comportamento del dipendente non in linea con le procedure interne e la normativa di settore è emerso nel corso delle ordinarie attività di controllo dovute da un istituto bancario, incluso un articolato sistema volto a individuare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle consultazioni effettuate dai dipendenti della Banca autorizzati al trattamento dei dati della clientela in funzione del ruolo ricoperto e delle attività svolte”. E’ quanto fa sapere Intesa Sanpaolo in merito all’inchiesta di Bari. Lapresse.it - Bari: Intesa Sp, vicenda emersa con attività controllo, subito informate autorità Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – “Il comportamento del dipendente non in linea con le procedure interne e la normativa di settore è emerso nel corso delle ordinariedidovute da un istituto bancario, incluso un articolato sistema volto a individuare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle consultazioni effettuate dai dipendenti della Banca autorizzati al trattamento dei dati della clientela in funzione del ruolo ricoperto e dellesvolte”. E’ quanto fa sapereSanpaolo in merito all’inchiesta di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro nero - attività di controllo dei carabinieri nel settore autolavaggi - P. L’attività ispettiva è stata rivolta in particolare alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e del rispetto del contratto di lavoro, con particolare riguardo al contrasto dei più gravi reati dello sfruttamento di eventuale manodopera clandestina. I. L’esito dei controlli, svolti in varie zone della provincia beneventana e nel capoluogo sannita, ha consentito di individuare un ... (Anteprima24.it)

La metà dei lavoratori era occupato in nero. Attività sospesa dopo il controllo nel Nil - Nel primo caso sono stati trovati due lavoratori impiegati in nero su due, mentre nel secondo caso due su quattro. Si tratta di un italiano, due egiziani e un marocchino. I carabinieri del Nil hanno inoltre contestato lacune nell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. . Gli accertamenti, in queste ultime ore, si sono concentrati su un cantiere di Lomazzo, dove sono in fase di ... (Ilgiorno.it)

Ad Atene fiamme sotto controllo : il contingente bergamasco impegnato in attività di presidio - La squadra, parte dei due moduli Anti boschivi partiti dalla Lombardia e dal Veneto, sta portando avanti attività di presidio e pattugliamento a causa dell’elevato rischio di incendio ancora presente sul territorio greco. Gli uomini del contingente bergamasco in Grecia Per domare le fiamme sono stati impiegati centinaia di vigili del fuoco e una ventina di ... (Bergamonews.it)