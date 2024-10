Avvicendamento alla Scuola di Cavalleria. Dopo 4 anni il generale Dei lascia il comando al colonnello Rizzitelli (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – Cambiano i vertici alla Scuola di Cavalleria di Lecce. La cerimonia si è svolta Presso la caserma “Zappalà” , sede del comando Scuola di Cavalleria, alla presenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna. Un Lecceprima.it - Avvicendamento alla Scuola di Cavalleria. Dopo 4 anni il generale Dei lascia il comando al colonnello Rizzitelli Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE – Cambiano i verticididi Lecce. La cerimonia si è svolta Presso la caserma “Zappalà” , sede deldipresenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercitodi Corpo d’Armata Carlo Lamanna. Un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avvicendamento alla Scuola di Cavalleria. Dopo 4 anni il generale Dei lascia il comando al colonnello Rizzitelli - La cerimonia si è svolta Presso la caserma “Zappalà” , sede del Comando Scuola di cavalleria, alla presenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito generale di Corp ... (lecceprima.it)

Avvicendamento alla Scuola di Cavalleria di Lecce - Dopo 4 anni a capo dell’Istituto di formazione il Generale B. Dei lascia il comando al Colonnello Matteo Rizzitelli. (leccesette.it)

Cerimonia per l’arrivo del nuovo comandante alla Scuola di Cavalleria - La memoria storica per ricordare chi siamo, il presente per restare con i piedi (e i valori) ben saldi e il futuro per accompagnare e anticiparne i cambiamenti. La scuola di Cavalleria Zappalà di Lecc ... (trnews.it)