Atalanta, il capitano Rafael Toloi compie 34 anni e si prepara a tornare in campo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo, 10 ottobre 2024 – Trentaquattro candeline spente oggi da Rafael Toloi, bandiera dell’Atalanta dal 2015, capitano dal dicembre 2020, pilastro nerazzurro da 297 presenze in nove anni e mezzo a Bergamo, con 14 gol. Classe 1990, brasiliano di origine trevigiana, discendente di un nonno che negli anni sessanta aveva lasciato le colline del Prosecco per cercare fortuna alle porte del Mato Grosso, impiantandosi a Gloria d’Oeste, cittadina a prevalenza italiana, dove Toloi e’ nato e cresciuto. Nazionale giovanile brasiliano, difensore di impatto fisico e piedi buoni in marcatura e in impostazione, la trafila nel Goias con cinque anni in prima squadra con 180 presenze, poi a 22 anni il trasferimento al San Paolo, con un biennio da 75 gettoni. Sport.quotidiano.net - Atalanta, il capitano Rafael Toloi compie 34 anni e si prepara a tornare in campo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo, 10 ottobre 2024 – Trentaquattro candeline spente oggi da, bandiera dell’dal 2015,dal dicembre 2020, pilastro nerazzurro da 297 presenze in novee mezzo a Bergamo, con 14 gol. Classe 1990, brasiliano di origine trevigiana, discendente di un nonno che neglisessanta aveva lasciato le colline del Prosecco per cercare fortuna alle porte del Mato Grosso, impiantandosi a Gloria d’Oeste, cittadina a prevalenza italiana, dovee’ nato e cresciuto. Nazionale giovanile brasiliano, difensore di impatto fisico e piedi buoni in marcatura e in impostazione, la trafila nel Goias con cinquein prima squadra con 180 presenze, poi a 22il trasferimento al San Paolo, con un biennio da 75 gettoni.

