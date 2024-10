Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: chi ha vinto tra Il principe di Roma e Io Canto Generation (Di giovedì 10 ottobre 2024) Su Rai1 in prima serata mercoledì 9 ottobre è stato trasmesso il film Il principe di Roma, mentre su Canale 5 Io Canto Generation. Tutti i dati Auditel di ieri sera. Fanpage.it - Ascolti tv mercoledì 9 ottobre: chi ha vinto tra Il principe di Roma e Io Canto Generation Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Su Rai1 in prima serataè stato trasmesso il film Ildi, mentre su Canale 5 Io. Tutti i dati Auditel di ieri sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv mercoledì 9 ottobre : Il principe di Roma - Io canto generation - Chi l’ha visto? - Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 9 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 9 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 9 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Il principe ... (Tpi.it)

Sport in tv oggi mercoledì 9 ottobre : palinsesto e orari di tutti gli eventi - Oggi, mercoledì 9 ottobre, è un’altra giornata ricca per quel che riguarda il tennis con i tornei Atp di Shanghai e Wta di Wuhan. . In serata il palcoscenico sarà quello del parquet di basket con l’Eurocup (Trento-Buducnost). The post Sport in tv oggi mercoledì 9 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Estrazione Million Day delle ore 20 : 30 di oggi mercoledì 9 ottobre 2024 : i numeri vincenti - Per giocare la schedina del Million Day basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e 55 e aspettare l’estrazione. 30. it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. 00 e questa sera alle 20. 00 e alle 20. Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 9 presente per 44 estrazioni. (Zon.it)