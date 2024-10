Arrivo dei primi esemplari di lucertola delle Eolie al Bioparco di Roma per il progetto Life Eolizard (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono arrivati al Bioparco di Roma i primi individui di lucertola delle Eolie (Podarcis raffonei), prelevati dall’arcipelago delle Eolie nell’ambito del progetto Life Eolizard. Questi esemplari inizieranno un periodo di quarantena prima di partecipare al programma di riproduzione in cattività. È ufficialmente iniziato il periodo di quarantena per le lucertole delle Eolie, giunte qualche settimana fa al centro di riproduzione al Bioparco di Roma. Questa fase rappresenta un passo fondamentale nel progetto Life Eolizard, dedicato alla salvaguardia di questa specie a rischio di estinzione. Originari dell’isolotto di Scoglio Faraglione (isola di Salina) e del promontorio di Capo Grosso (isola di Vulcano), questi individui saranno sottoposti ad un accurato screening sanitario. Romadailynews.it - Arrivo dei primi esemplari di lucertola delle Eolie al Bioparco di Roma per il progetto Life Eolizard Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono arrivati aldiindividui di(Podarcis raffonei), prelevati dall’arcipelagonell’ambito del. Questiinizieranno un periodo di quarantena prima di partecipare al programma di riproduzione in cattività. È ufficialmente iniziato il periodo di quarantena per le lucertole, giunte qualche settimana fa al centro di riproduzione aldi. Questa fase rappresenta un passo fondamentale nel, dedicato alla salvaguardia di questa specie a rischio di estinzione. Originari dell’isolotto di Scoglio Faraglione (isola di Salina) e del promontorio di Capo Grosso (isola di Vulcano), questi individui saranno sottoposti ad un accurato screening sanitario.

