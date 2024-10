«Arezzo isolata e lenta» Azione chiede un cambio di passo urgente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – «Arezzo isolata e lenta» Azione chiede un cambio di passo urgente. «La notizia della scelta da parte del Ministro Salvini di Creti come futura StAzione AV Medio-Etruria, e nel contempo la proposta di Trenitalia di favorire treni "panoramici" sull’itinerario Roma-Arezzo ci preoccupano. Isolati e lenti. Il territorio di Arezzo rischia di essere tagliato fuori dal sistema di trasporti rapidi, il traffico ferroviario locale di subire ancor più ritardi e allungamenti dei tempi di percorrenza. Doppio danno per il sistema di sviluppo e per i pendolari. Lanazione.it - «Arezzo isolata e lenta» Azione chiede un cambio di passo urgente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – «undi. «La notizia della scelta da parte del Ministro Salvini di Creti come futura StAV Medio-Etruria, e nel contempo la proposta di Trenitalia di favorire treni "panoramici" sull’itinerario Roma-ci preoccupano. Isolati e lenti. Il territorio dirischia di essere tagliato fuori dal sistema di trasporti rapidi, il traffico ferroviario locale di subire ancor più ritardi e allungamenti dei tempi di percorrenza. Doppio danno per il sistema di sviluppo e per i pendolari.

