Appuntamento In Piazza con Paola Concia (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Il cortocircuito nel mondo femminista e Lgbtq dopo il 7 ottobre». Appuntamento in Piazza con Anna Paola Concia già deputata del Partito Democratico e attivista LGBTQ: «Quel giorno è tornata la caccia all’ebreo e l’espressione che si usa ogni anno nel Giorno della Memoria “Mai più” è ormai diventata vuota e retorica». Panorama.it - Appuntamento In Piazza con Paola Concia Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Il cortocircuito nel mondo femminista e Lgbtq dopo il 7 ottobre».incon Annagià deputata del Partito Democratico e attivista LGBTQ: «Quel giorno è tornata la caccia all’ebreo e l’espressione che si usa ogni anno nel Giorno della Memoria “Mai più” è ormai diventata vuota e retorica».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arezzo capitale della fotografia “vintage” : appuntamento in piazza Grande - 00 alle ore. . Arezzo capitale della fotografia “vintage”: domenica 13 ottobre torna Foto Antiquaria, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 76° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. . Dalle ore 8. (Arezzonotizie.it)

In Piazza Matteotti appuntamento con la lettura animata "Il Re piccolino" - Proseguono i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena. Mercoledì 9 ottobre, alle 17, in Piazza Matteotti, la casa editrice modenese Tomolo proporrà una lettura animata del libro “Il Re... (Modenatoday.it)

Appuntamento in Piazza con Stefano Parisi - Appuntamento in Piazza con il Presidente dell’Associazione Setteottobre. Parliamo della tragedia israeliana, della lotta contro l’antisemitismo e di quanto accade nelle piazze e nelle Università italiane. Inoltre Stefano Parisi ci presenta l’evento del prossimo 6 ottobre a Roma. . (Panorama.it)