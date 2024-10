Davidemaggio.it - Anna Pettinelli, biografia della prof di Amici

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), nata a Livorno il 28 gennaio 1957, è una speaker radiofonica. È uno dei volti e delle voci storiche di RDS dove lavora dal 1988 e di cui è responsabile del coordinamento speaker. A 16 anni debutta su alcune radio locali toscane. In tanti le riconoscono il titolo di pionieramusica in tv grazie alla conduzione del programma di Rai 1 Discoring per cinque edizioni (dal 1982 al 1987). Presenta due edizioni del Festival di Sanremo nel 1983 con Andrea Giordana e nel 1986 con Loretta Goggi e due edizioni di Un disco per l’estate (1984 e 1985). Al cinema nel 1993 recita nel film cult Sapore di mare 2. In tv nel 2000 tiene a battesimo in Italia la serie Sex and the City conducendo su Telemontecarlo il talk show tutto al femminile S3sso, parlano le donne. Nel 2014 prende parte come giudice e coach al talent per aspiranti speaker radiofonici RDS Academy.