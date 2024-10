Al Villaggio delle Zucche un fine settimana con giochi e labirinti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 Ottobre al Villaggio delle Zucche Pura Vida Farm arriva una festa imperdibile dedicata ai colori dell'autunno.Le attività previsteTra le attività in programma, la raccolta delle castagne che in vari momenti della giornata coinvolgerà gruppi divisi per età Milanotoday.it - Al Villaggio delle Zucche un fine settimana con giochi e labirinti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 Ottobre alPura Vida Farm arriva una festa imperdibile dedicata ai colori dell'autunno.Le attività previsteTra le attività in programma, la raccoltacastagne che in vari momenti della giornata coinvolgerà gruppi divisi per età

