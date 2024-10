Ilfattoquotidiano.it - “Ai talent prima eravamo tutti ‘scappati di casa’, oggi hanno successo sui social ma nessuna esperienza musicale”: lo sfogo di Valerio Scanu

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Raggiunse la fama nel 2009 e, in un anno, la sua carriera cambiò drasticamente. Con il secondo posto ad Amici,iniziò a scalare rapidamente le classifiche musicali e nel 2010 vinse il Festival di Sanremo, appena un anno dopo aver partecipato alla kermessecondotta da Maria de Filippi., però, il mondo deiè stato stravolto dalla popolarità dei. E anche per lo stessonon è più come, quando, ormai 15 anni fa, era lui a calcare i principali palcoscenici televisivi. “Quando io ho fatto ilshow – ha dettoa La volta buona – quelli che si presentavano ai provini erano degli “scappati di casa” come me.ragazzi che avevano voglia di cantare. Soprattutto, ricordo che, quando firmammo le varie liberatorie, dovevamo essere ‘vergini’ di discografia”.