Ag.Entrate:istruzioni per bonus 100euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) 12.00 Per avere il bonus Natale con la tredicesima, il dipendente deve presentate una domanda al datore di lavoro in cui dichiara di averne diritto e il codice fiscale suo, dei figli e, se c'è, anche del coniuge. Lo indica una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul bonus da 100 euro contenuto nel Dl omnibus. Il lavoratore deve,tramite autocertificazione,dichiarare di avere i requisiti del reddito (fino a 28.000 euro)e i familiari a carico previsti dalla norma.

