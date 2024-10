Vertice a Ca' Sugana tra Comune e Rfi. Conte: «Basta ritardi e cantieri fantasma» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi pomeriggio, 9 ottobre, si è tenuto l’incontro convocato dal sindaco Mario Conte con la direzione stazioni di Rete Ferroviaria Italiana a seguito delle criticità rilevate nel cantiere della nuova stazione. Presenti all’appuntamento anche l’assessore alla Mobilità Andrea De Checchi Trevisotoday.it - Vertice a Ca' Sugana tra Comune e Rfi. Conte: «Basta ritardi e cantieri fantasma» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi pomeriggio, 9 ottobre, si è tenuto l’incontro convocato dal sindaco Mariocon la direzione stazioni di Rete Ferroviaria Italiana a seguito delle criticità rilevate nel cantiere della nuova stazione. Presenti all’appuntamento anche l’assessore alla Mobilità Andrea De Checchi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli – Antonio Conte si conferma l’uomo della svolta - la squadra può lottare per il vertice - Il Milan ha il potenziale, ma manca di continuità, e Fonseca non sembra adatto a competere per il vertice. Antonio Conte si conferma l’uomo della svolta del Napoli, che giustifica il grande e lungimirante investimento fatto da Aurelio De Laurentiis La sua carriera insegna che una volta raggiunto il primo posto, difficilmente lo lascia. (Terzotemponapoli.com)

Napoli Inter - Tardelli : «Troppo presto per dire che lo scudetto sarà cosa loro. Conte sa come si fa a stare al vertice - Inzaghi ha una rosa superiore. Ecco chi saranno gli uomini decisivi» - Le parole di Marco Tardelli sulla sfida Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi: ecco chi è il favorito Interrogato da La Gazzetta dello Sport sull’attuale situazione di classifica che vede un dualismo tra Napoli e capolista e Inter inseguitrice, Marco Tardelli ha espresso il suo parere: «É troppo presto […]. (Calcionews24.com)

Collovati : “Conte è abituato a lottare sempre per il vertice” - Questo potrebbe riferirsi all’influenza di Conte, noto per la sua capacità di ottenere il meglio dalle squadre che allena e per la sua attenzione sia alla difesa che alla transizione offensiva. Il Napoli, secondo lui, ha ritrovato diversi giocatori chiave come Kvaratskhelia, Politano e Lobotka, che l’anno scorso non avevano espresso appieno le loro qualità. (Terzotemponapoli.com)