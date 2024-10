Ilgiorno.it - Veleni all’Idroscalo. Chieste tre condanne

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Treal pagamento di una multa di tremila euro, due assoluzioni per "mancanza dell’elemento soggettivo". Sono le riavanzate dalla Procura di Milano nel processo con al centro uno scontro scoppiato tra il 2019 e il 2020 ai vertici della neonata Istituzione Idroscalo, proseguito con una dura lettera del Cda indirizzata anche al sindaco Sala e al presidente della Regione Fontana e finito davanti al Tribunale mentre l’oggetto del contendere, l’organismo creato dalla Città metropolitana per la gestione del “mare di Milano“, non esiste più.