Valerio smascherato a Uomini e Donne | risponde male a Maria e Gemma lo schiaffeggia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata di oggi dic’è stato un blocco piuttosto movimentato dedicato aGalgani. Tra i due tutto sembrava andare per il verso giusto quando, improvvisamente, è scoppiato il caos. Sul cavaliere è arrivata una segnalazione che ha indispettito parecchio la dama. Ecco cosa è successo.regala un completino intimo aGalgani: Tina fa uno show La conoscenza traGalgani sta proseguendo. I due protagonisti hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi nuovamente baciati. Lui, poi, in questi giorni le ha mandato anche dei messaggi molto passionali e romantici nei quali le ha detto addirittura di essere sulla strada di innamorarsi di lei. Entrati in studio, poi,ha portato un regalo per la Galgani, ovvero, un completino intimo molto succinto.