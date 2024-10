Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone svela se ritornerà in studio: nuovo messaggio su Asmaa Fares

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Lo, ex volto del trono over di, ha recentemente risposto a una domanda di un fan su Instagram, confermando che non tornerà nel programma di Maria De Filippi. Dopo la sua storia con, con la quale aveva lasciato il programma da coppia,ha spiegato di non essere pronto a ritornare nellotelevisivo. Le sue parole riflettono un forte legame emotivo con la sua ultima relazione e un desiderio di non riaprire vecchie ferite. Ecco i dettagli delle sue dichiarazioni e della fine della sua storia conLo: “Non ha senso tornare aLoha chiarito di non voler tornare a, rispondendo così a un fan su Instagram: “No, non avrebbe senso e non ne ho voglia. Non sono libero mentalmente, non è mia abitudine prendere in giro la gente fingendo interesse.