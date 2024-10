Un viaggio lungo quasi cento anni, dalla Moka Express all’espresso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avete presente l’Omino coi baffi che, negli anni in cui nasceva la televisione e il famoso Carosello del dopo TG, divertiva grandi e piccini con le sue battute e la voce irriverente di Raffaele Pisu? Certo, molti di noi l’avranno visto solo in momenti nostalgici ripresi da programmi tv o stralci di vecchi giornali, ma quell’Omino coi baffi, creato dalla matita di Paul Campani nel 1953, è la testimonianza visiva dell’identità di Bialetti, azienda nata in Piemonte, che a cavallo degli anni trenta, in un periodo storico complicato, diede vita alla Moka Express, quel capolavoro di design industriale italiano, oggi presente anche al MoMA di New York. Un oggetto che rappresenta molto più di un’intuizione, ma che è legato all’immaginario dei nostri ricordi, ai momenti di risveglio ancora stropicciati in cucina, alla voglia di una pausa la domenica pomeriggio. Linkiesta.it - Un viaggio lungo quasi cento anni, dalla Moka Express all’espresso Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Avete presente l’Omino coi baffi che, negliin cui nasceva la televisione e il famoso Carosello del dopo TG, divertiva grandi e piccini con le sue battute e la voce irriverente di Raffaele Pisu? Certo, molti di noi l’avranno visto solo in momenti nostalgici ripresi da programmi tv o stralci di vecchi giornali, ma quell’Omino coi baffi, creatomatita di Paul Campani nel 1953, è la testimonianza visiva dell’identità di Bialetti, azienda nata in Piemonte, che a cavallo deglitrenta, in un periodo storico complicato, diede vita alla, quel capolavoro di design industriale italiano, oggi presente anche al MoMA di New York. Un oggetto che rappresenta molto più di un’intuizione, ma che è legato all’immaginario dei nostri ricordi, ai momenti di risveglio ancora stropicciati in cucina, alla voglia di una pausa la domenica pomeriggio.

