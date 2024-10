Ue: prof. Bocconi, dipendiamo da tecnologie cinesi per obiettivi 2030 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Dal punto di vista europeo la situazione è un po’ delicata, perché nel momento in cui ci siamo impegnati a una transizione verso l’elettrico senza avere, per il momento, nessun vantaggio competitivo nelle tecnologie di transizione, ci troviamo a dover scegliere tra poter raggiungere gli obiettivi di elettrificazione che ci siamo dati nei prossimi anni e quello di non importare troppo le tecnologie di transizione dalla Cina in modo da favorire la trasformazione strutturale della nostra industria”. Lo dice a LaPresse Gianmarco Ottaviano, professore ordinario della Cattedra Achille e Giulia Boroli in Studi Europei all’Università Bocconi. Lapresse.it - Ue: prof. Bocconi, dipendiamo da tecnologie cinesi per obiettivi 2030 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Dal punto di vista europeo la situazione è un po’ delicata, perché nel momento in cui ci siamo impegnati a una transizione verso l’elettrico senza avere, per il momento, nessun vantaggio competitivo nelledi transizione, ci troviamo a dover scegliere tra poter raggiungere glidi elettrificazione che ci siamo dati nei prossimi anni e quello di non importare troppo ledi transizione dalla Cina in modo da favorire la trasformazione strutturale della nostra industria”. Lo dice a LaPresse Gianmarco Ottaviano,essore ordinario della Cattedra Achille e Giulia Boroli in Studi Europei all’Università

