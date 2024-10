Tutti zitti dentro Fdi: dopo lo sfogo di Meloni e la minaccia di Crosetto, nella chat del partito da sabato pomeriggio non scrive più nessuno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Silenzio totale. nessuno scrive più niente. Da sabato pomeriggio nella chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia Tutti tacciono. dopo lo sfogo della premier Giorgia Meloni che minacciava le dimissioni contro le “infamie” dei suoi compagni di partito, la minaccia di fare un esposto per la fuga di notizie da parte del ministero della Difesa Guido Crosetto e il fallito blitz per eleggere il giudice della Corte Costituzionale, i Meloniani preferiscono non scrivere più niente per evitare che i messaggi finiscano sui giornali. La chat è quella dei deputati della precedente legislatura ed è composta da 34 deputati e 32 tra ex parlamentari, dirigenti di partito e componenti degli staff. Ilfattoquotidiano.it - Tutti zitti dentro Fdi: dopo lo sfogo di Meloni e la minaccia di Crosetto, nella chat del partito da sabato pomeriggio non scrive più nessuno Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Silenzio totale.più niente. Dadei parlamentari di Fratelli d’Italiatacciono.lodella premier Giorgiacheva le dimissioni contro le “infamie” dei suoi compagni di, ladi fare un esposto per la fuga di notizie da parte del ministero della Difesa Guidoe il fallito blitz per eleggere il giudice della Corte Costituzionale, iani preferiscono nonre più niente per evitare che i messaggi finiscano sui giornali. Laè quella dei deputati della precedente legislatura ed è composta da 34 deputati e 32 tra ex parlamentari, dirigenti die componenti degli staff.

