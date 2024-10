Tragico incidente in autostrada, famiglia sconvolta: c’era un bambino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, intorno alle 6, un grave incidente stradale ha sconvolto il tratto autostradale tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. L’incidente, che dalle prime ricostruzioni risulta essere autonomo, ha coinvolto un camioncino e un furgone. Secondo le prime informazioni, il camioncino avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, andando a sbattere violentemente contro il guardrail e ribaltandosi. Poco dopo, un furgone è sopraggiunto, impattando violentemente contro il veicolo già capovolto. Deceduto un bambino, gravi i genitori All’interno del camioncino viaggiava una famiglia composta da padre, madre e figlio. Purtroppo, il giovane figlio è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. I genitori, gravemente feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale di Taormina. Thesocialpost.it - Tragico incidente in autostrada, famiglia sconvolta: c’era un bambino Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina, intorno alle 6, un gravestradale ha sconvolto il trattole tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. L’, che dalle prime ricostruzioni risulta essere autonomo, ha coinvolto un camioncino e un furgone. Secondo le prime informazioni, il camioncino avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, andando a sbattere violentemente contro il guardrail e ribaltandosi. Poco dopo, un furgone è sopraggiunto, impattando violentemente contro il veicolo già capovolto. Deceduto un, gravi i genitori All’interno del camioncino viaggiava unacomposta da padre, madre e figlio. Purtroppo, il giovane figlio è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. I genitori, gravemente feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale di Taormina.

