Terremoto di magnitudo 4 2 scuote la Romania | epicentro a nord di Buz?u

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte scorsa in Romania, con epicentro a circa 25 km a nord di Buzău, nel sud-est del Paese. Secondo quanto riportato dai media locali, il sisma ha interessato principalmente la regione della Muntenia, dove si trova la città di Buzău. Buzău, capoluogo dell'omonimo distretto, ospita oltre 134 mila abitanti ed è un centro importante della Romania sud-orientale. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi a persone o strutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione. Il territorio romeno, in particolare l'area dei Monti Carpazi, è noto per essere una zona sismica attiva, sebbene scosse di questa entità siano relativamente comuni e raramente provochino gravi conseguenze.