Temptation Island: Alfred lo ha fatto prima del falò. Pubblico di sasso, poi la decisione choc con Anna e la single Sofia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È finito nel peggiore dei modi il viaggio nei sentimenti di Anna e Alfred a Temptation Island. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivono entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze”, aveva detto Anna nella presentazione video. Il loro percorso nel villaggio delle tentazioni è stato molto criticato, soprattutto quello di Alfred, che nel corso dei giorni ha stretto un rapporto molto intimo con la tentatrice Sofia. Nell’ultima puntata andata in onda in prima serata su Canale 5, Anna ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato proprio con la tentatrice, con la quale poi è uscito. Come un furia, dopo aver visto il bacio, Anna aeva ha richiesto a Filippo il falò di confronto anticipato, senza sapere che lo stesso Alfred aveva fatto la stessa cosa. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È finito nel peggiore dei modi il viaggio nei sentimenti di. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivono entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di averserate con altre ragazze”, aveva dettonella presentazione video. Il loro percorso nel villaggio delle tentazioni è stato molto criticato, soprattutto quello di, che nel corso dei giorni ha stretto un rapporto molto intimo con la tentatrice. Nell’ultima puntata andata in onda inserata su Canale 5,ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato proprio con la tentatrice, con la quale poi è uscito. Come un furia, dopo aver visto il bacio,aeva ha richiesto a Filippo ildi confronto anticipato, senza sapere che lo stessoavevala stessa cosa.

