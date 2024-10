Telefonata tra Biden e Netanyahu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 17.46 E' durata 50 minuti l'attesa Telefonata tra il presidente Usa Biden e il premier Netanyahu. Al centro del colloquio la risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran.Prima del colloquio un funzionario Usa ha detto: "Vogliamo usare questa Telefonata per dare limiti alla rappresaglia israeliana.Washington vuole assicurarsi che gli obiettivi siano significativi ma proporzionati". I due non si parlavano da quasi 50 giorni a causa della crescente frustrazione negli Usa per la gestione della guerra da parte di Natanyahu. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 17.46 E' durata 50 minuti l'attesatra il presidente Usae il premier. Al centro del colloquio la risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran.Prima del colloquio un funzionario Usa ha detto: "Vogliamo usare questaper dare limiti alla rappresaglia israeliana.Washington vuole assicurarsi che gli obiettivi siano significativi ma proporzionati". I due non si parlavano da quasi 50 giorni a causa della crescente frustrazione negli Usa per la gestione della guerra da parte di Natanyahu.

