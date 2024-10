Movieplayer.it - Superman & Lois: svelato il villain dell'ultima stagione, è uno dei più celebri della DC

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il primo episodioa quarta eo show the CW ha appenaquello che sarà il nemico principale diQuesta settimana i fan disono rimasti scioccati e deliziati quando Lex Luthor (Michael Cudlitz) ha fatto riferimento alla collaborazione con uno deipiùa DC durante la premièrea serie in due parti. ATTENZIONE: non procedete nella lettura'articolo se non siete in pari con la quarta ea serie attualmente in onda su The CW negli Stati Uniti perché seguono pesanti spoilera trama. Nel corsoa storia, Lex riceve una scatola tecnologica di lusso, nella quale intende conservare il cuore di, morto di recente. Si tratta di una scatola