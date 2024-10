Superman and Lois: nella quarta e ultima stagione debutterà un villain “classico” – SPOILERS (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Superman and Lois: nella quarta e ultima stagione debutterà un villain “classico” – SPOILERS La quarta stagione di Superman and Lois di The CW ha debuttato ieri sera con un doppio episodio, riprendendo proprio da dove si era interrotto il finale della terza stagione, con l’Uomo d’Acciaio e Doomsday impegnati in un brutale combattimento. Il fatto che avremmo assistito alla morte di Superman non sarà stata una sorpresa per nessuno, e il primo episodio si è concluso con il mostruoso Doomsday che gettava il corpo senza vita di Clark Kent ai piedi della sua famiglia. Ma mentre questo accadeva, vediamo Amanda McCoy avvicinarsi a Lex Luthor e consegnargli un dispositivo. LEGGI ANCHE – Superman and Lois: lo showrunner promette che il finale “onorerà la fine dell’Arrowverse” “Non è un granché, ma Milton mi ha assicurato che funzionerà ”, dice. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)andun” –Ladianddi The CW ha debuttato ieri sera con un doppio episodio, riprendendo proprio da dove si era interrotto il finale della terza, con l’Uomo d’Acciaio e Doomsday impegnati in un brutale combattimento. Il fatto che avremmo assistito alla morte dinon sarà stata una sorpresa per nessuno, e il primo episodio si è concluso con il mostruoso Doomsday che gettava il corpo senza vita di Clark Kent ai piedi della sua famiglia. Ma mentre questo accadeva, vediamo Amanda McCoy avvicinarsi a Lex Luthor e consegnargli un dispositivo. LEGGI ANCHE –and: lo showrunner promette che il finale “onorerà la fine dell’Arrowverse” “Non è un granché, ma Milton mi ha assicurato che funzionerà ”, dice.

