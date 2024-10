Subsonica tornano live con il club tour in Europa e Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Subsonica annunciano il club tour 2025, la tournée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia Dopo un’estate trascorsa sui palchi dei festival Italiani con La Bolla tour, i Subsonica non si fermano e annunciano Subsonica club tour 2025, la tournée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia. Biglietti per le date in Italia disponibili in prevendita esclusiva My live Nation da giovedì 10 ottobre alle ore 10:00. Vendita generale per le date europee e Italiane da venerdì 11 ottobre alle ore 10:00. Tutte le info su www.livenation.it e www.Subsonica.it. .com - Subsonica tornano live con il club tour in Europa e Italia Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Iannunciano il2025, lanée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe inDopo un’estate trascorsa sui palchi dei festivalni con La Bolla, inon si fermano e annunciano2025, lanée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in. Biglietti per le date indisponibili in prevendita esclusiva MyNation da giovedì 10 ottobre alle ore 10:00. Vendita generale per le date europee ene da venerdì 11 ottobre alle ore 10:00. Tutte le info su www.nation.it e www..it.

