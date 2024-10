Zonawrestling.net - Speed 09.10.2024 La campionessa Speed

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo più di un mese ecco la finale che incoronerà la prima-Candice LeRae anche grazie a Indy Hartwell a bordo ring riesce a portarsi a casa il titolo col suo Lion Moonsault in 3:50 minuti.inaugurale!!! Da mercoledì prossimo inizierà un nuovo torneo, sempre a 8 per decretare il primo sfidante di Andrade. Nel tabellone ci sono anche nomi di spicco come Sheamus e Bron Breakker. Quest’ultimo come campionenon sarebbe neanche male, infondo ha senso che chiunque faccia fatica a durare più di 3 minuti contro Steiner Jr.