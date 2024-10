Napolipiu.com - Spalletti rinuncia a Raspadori con il Belgio: ecco i ”napoletani’ coinvolti nella sfida di domani

In vista dell'imminente incontro contro il Belgio, Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare riguardo alla formazione da schierare. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico italiano confermerà l'undici titolare visto al Parco dei Principi durante la partita con la Francia, escludendo però Giacomo Raspadori, a favore di Lorenzo Pellegrini. Formazione e modulo Il modulo adottato sarà il 3-5-1-1, strategia che punta a garantire solidità in difesa e incisività a centrocampo. Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, con una linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. Sulle fasce, Cambiaso e Dimarco offriranno supporto sia in fase difensiva che offensiva.