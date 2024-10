Sede del comando provinciale dei carabinieri: ripartono i lavori in via Rigopiano, ma per completarla servono nuove risorse (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A 14 anni dalla posa della prima pietra e ben 24 da quando è stato avviato l’iter procedurale, ripartono i lavori per la realizzazione della palazzina alloggi del nuovo comando provinciale dei carabinieri di via Rigopiano e l'obiettivo è reperire nuove risorse per avviare velocemente anche Ilpescara.it - Sede del comando provinciale dei carabinieri: ripartono i lavori in via Rigopiano, ma per completarla servono nuove risorse Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A 14 anni dalla posa della prima pietra e ben 24 da quando è stato avviato l’iter procedurale,per la realizzazione della palazzina alloggi del nuovodeidi viae l'obiettivo è reperireper avviare velocemente anche

